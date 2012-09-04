Vali heyacanlanınca dili öyle bir sürçtü ki

Vali Öz, "Bu memleketi kazanırken çok şehitler verdik. Kaybederken de mutlaka şehitlerimiz olacaktır" dedi. Vali Öz, "Kaybetmemek için diyecektim, dilim sürçtü. Bu tür milli konularda duygulanıyoruz" diyerek yanlış ifade kullandığını söyledi.

Amasya’da İl Özel İdaresi tarafından alınan iş makinelerinin anahtar teslim töreni yapıldı. Törene Vali Abdil Celil Öz ve daire müdürleri de katıldı. Tören sonrası operatörlük yapan Öz, greyderlerden birini kullanarak il özel idare bahçesinde deneme turu attı. İl özel idaresi bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali Öz, "Yol, içme suyu, kanalizasyon ve tarımsal faaliyetlerde kırsal alanlara önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımları yaparken makine parkı çok önemli. Artık kamuda hizmet anlayışı değişiyor. Kamu hizmetleri eskimiş binalarda eskimiş araçlarla yapılır anlayışı vardı, artık bunlar değişiyor. Amasya bu konuda çok ilerde. Makine parkımızın büyük bir kısmı yenilendi" dedi. Konuşmasının son bölümlerinde Beytüşşebap’ta meydana gelen saldırıda şehit düşen 10 askerimizle ilgili konuşan Vali Abdil Celil Öz, "Sözlerime son verirken şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu memleketi biz kolay kazanmadık. Öyle kolay kolay da kimseye bir çakıl taşı vermeye de niyetimiz yok. Bu memleketi kazanırken çok şehitler verdik. Kaybederken de bu anlamda mutlaka şehitlerimiz olacaktır. Ancak memleketimizin kıymetini biliyoruz. Memleketimize sahip çıkıyoruz ve iç ve dış güçlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Bu anlamda devletimiz tüm birimleri ile dimdik ayaktadır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çevremizdeki bataklıklar var. Bu bataklıklar mutlaka kuruyacak. Bu memleket kalkınmış bir Türkiye olarak sonsuza kadar devam edecektir" diyerek bir dil sürçmesi yaşadı.

Kaybederken ifadesini yanlış kullandığını belirten Vali Öz, "Dilim sürçtü. Kaybetmemek için diyecektim. Ben Uludere’de görev yaptım. Bu tür milli konular bizi duygulandırıyor, heyecanlandırıyor. Dilim sürçtü" diye konuştu. İl Özel İdaresi tarafından 3 milyon 173 bin Liraya 4 greyder, 2 pikap ve bir yükleyici satın alındı.