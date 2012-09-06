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VakıfBank'tan şube rekoru

2012 yılında bankacılık sektörünün gerçekleştirdiği toplam istihdamın yüzde 58’ine imza atarak bu alanda başı çeken VakıfBank, Ağustos ayında 43 şube birden açarak bir rekora daha imza attı.

06 Eylül 2012 Perşembe 14:40
VakıfBank'tan şube rekoru

“Halden anlayan banka” konsepti çerçevesinde, daha fazla müşteriye yakın olma hedefiyle hareket eden VakıfBank, 2010 yılıyla birlikte şubeleşmeye hız verdi. Bu dönemde 195 şube açıldı ve 31 Temmuz 2012 itibariyle 695 olan şube sayısı, 31 Ağustos 2012’de 738’e yükseldi. 

Hedef 2015’te 1000 şube
5 yıllık stratejik planları doğrultusunda her yıl 100 şube açarak 2015 yılı sonunda 1.000 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, “Perakende bankacılığa önem veriyoruz. Bunun için de şube sayımızın optimum seviyeye çıkarılması gerekiyordu ve bu yönde bir büyüme kararı aldık. 2010 yılından bu yana neredeyse orta ölçekte bir bankanın toplam şube sayısı kadar yeni şube açarken sadece geride bıraktığımız ağustos ayında 43 açılışa imza attık. Üstelik 43 şubenin 41’ini ağustos ayının ilk 3 gününde açtık. Bu Türk bankacılık tarihinde bir rekordur. Yılsonuna kadar şube sayımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Sektörün toplam istihdamının yüzde 58’i VakıfBank’tan
VakıfBank, aynı zamanda sektörün de istihdam lideri oldu. “Şubeleşmeyle birlikte doğan personel ihtiyacımızı karşılamak için beşeri sermayemize de yatırım yapıyoruz” diyen Kalkan, “Özellikle şubelerde satışa yönelik personel sayımızı artırıyoruz. 2012 yılında 1.000 yeni personel alacağımızı ilan etmiştik. Ancak yılın ilk 6 ayında bu sayının da üzerinde bir alım gerçekleştirdik ve bugün itibariyle 13.272 çalışan sayısına ulaştık. Sektörde işten çıkarmaların dahi yaşandığı bir dönemde toplam istihdamın yüzde 58’ini oluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Personelimizin yaş ortalaması da bu politikamıza bağlı olarak düştü. Artık daha genç bir kadroyla çalışıyoruz. Oluşturduğumuz bu dinamik yapının meyvelerini de kısa sürede vereceğini düşünüyoruz” dedi.

Şubeleşme ve istihdam politikası devam edecek
KOBİ ve bireysel segmentlerine aktarılan finansal kaynakların neticesinde özellikle KOBİ’lere olan desteklerinin artarak devam edeceğinin altını çizen Kalkan, “Reel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda oluşturduğumuz ürünlere yoğun bir talep var. Altı aylık bilançomuza baktığımızda KOBİ’lere kullandırdığımız kredi miktarının yüzde 110 arttığını görüyoruz. Yine aktif kalitemizdeki hızlı yükseliş de bizi ayrıca memnun ediyor. Tüm bu olumlu gelişmelerin temel sebeplerinden birinin de şube ve personel sayımızdaki artış olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu politikamızı devam ettirip ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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