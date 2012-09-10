VakıfBank’tan imza töreni

VakıfBank Spor Kulübü, Japonya'dan Saori Kimura, Sırp yıldız Jovana Brakocevic, Naz Aydemir ve Tuğçe Hocaoğlu'nu düzenlediği törenle kadrosuna kattı.

İmza törenine, voleybolcular Saori Kimura, Jovana Brakocevic, Naz Aydemir ve Tuğçe Hocaoğlu'nun yanı sıra VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Ergin ve takım antrenörü Geovanni Guidetti katıldı.

Barkovizyon gösterisiyle voleybolcuların basına tanıtılmasının ardından açıklamalarda bulunan VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Ergin, hep ilklerin kulübü olduklarını dile getirdi. Ergin, "Öyle de olmaya devam edecek. Bu sene yaptığımız transferler ve takımın yapısı, 2005 yılından beri olamadığımız Türkiye şampiyonluğuna ulaştıracak bir kadro" diye konuştu.

Antrenörleri Geovanni'nin gelecek yıl sona eren mukavelesini 1 yıl daha uzattıklarını kaydeden Ömer Faruk Ergin, "Bu yıl 4. Avrupa Şampiyonluğu'nu ülkemize getirmek istiyoruz. Belli bir zaman içerisinde takımımız oturunca seyretmeye doyamayacakları bir takım olacak" ifadelerini kullandı.





Voleybolculardan Tuğçe Hocaoğlu, VakıfBank Spor Kulübü'nde olduğu için mutlululuğunu dile getirerek, "İnşallah 3 kupada da başarılı oluruz" dedi. Sırp voleybolcu Jovana Brakocevic ise, "Burada çok şey öğrenmek ve kendimi geliştirmek istiyorum. Türkiye liginin çok zor bir lig olduğunu biliyorum ve burada oynamayı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den transfer edilen milli pasör Naz Aydemir, takım olarak büyük başarılara imza atmak istediklerini belirtti. Japonya'dan gelen Saori Kimura ise, "VakıfBank Spor Kulübü gibi bir takıma katıldığım için çok sevinçliyim. En hızlı şekilde takıma uyum sağlayıp şampiyonlukta katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

Sporculardan sonra söz alan VakıfBank Spor Kulübü Antrenörü Geovanni Guidetti, transferlerin istediği isimler olduğunu kaydetti, "Asıl güçlü olduğumuz yer eski oyuncularımız." şeklinde konuştu.



