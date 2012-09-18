VakıfBank'a 735 milyon dolar kredi

Geçen yıl eylül ayındaki sendikasyon kredisini yüzde 100’ün üzerinde çeviren VakıfBank, temin ettiği bu krediyi dış ticaretin finansmanında kullanacak.



Gerek şubeleşme gerekse istihdam anlamında istikrarlı büyümesini sürdüren VakıfBank, nisan ayındaki yılın ilk sendikasyon kredisinin ardından, 735 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisine imza attı. VakıfBank; ING Bank’ın ajan banka ve koordinatörlüğünde16 ülkeden 24 bankanın katılımıyla, 151 milyon dolar ve 444,5 milyon euro olmak üzere toplam 735 milyon dolar tutarında iki dilimden oluşan 1 yıl vadeli ve Libor-/Euribor + %1.35 maliyetle sendikasyon kredisi aldı.



“Dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz”

Sendikasyon kredisine katılan 24 bankanın üst düzey yetkililerinin de hazır bulunduğu imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, “2012 yılının ikinci sendikasyon işlemini başarı ile gerçekleştirmekten ve yüzde 100’ün üzerinde bir yenileme oranı elde etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yurt dışından kaynak yaratarak reel sektörümüze destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz. Bu krediyi temin eden iş ortağımız kreditör bankalara bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.



“VakıfBank’ın yüksek kredibilitesi teyit edildi”

Türkiye’nin yılbaşından bu yana makro alanda göstermiş olduğu performansın ve yumuşak iniş süresince gösterilen istikrarlı ve kararlı politikaların Türkiye’ye duyulan ilginin artmasını sağladığını belirten Kalkan, 735 milyon dolar tutarındaki bu kredinin, Türk ekonomisine duyulan güvenle birlikte VakıfBank’ın uluslararası piyasalardaki yüksek kredibilitesini teyit ettiğini söyledi.



“Kredi maliyeti 10 baz puan düştü”

İmza töreninde söz alan VakıfBank Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Numan Bek ise, “Geçen yıl eylül ayında temin edilen yaklaşık 710 milyon dolar tutarındaki krediyi %100’ün üzerinde bir oranla yenilerken, kredinin toplam maliyeti nisan ayında gerçekleştirilen yılın ilk sendikasyon kredisine göre 10 baz puan azalarak Libor/Euribor + %1.35 olarak gerçekleşti. Küresel ölçekte finansal piyasalara hakim olan belirsizliğin devam ettiği bir dönemde maliyetlerin nisan ayındaki yılın ilk sendikasyon kredisine göre 10 bps gerilemesinin, gerek VakıfBank gerekse Türk bankacılık sistemi için önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. VakıfBank’ın dünya çapındaki muhabir bankalarla kurduğu güçlü ve uzun soluklu ilişkilerini, Türk bankacılığındaki öncü konumunu ve uluslararası piyasalardaki bilinirliğini bir kez daha ispatlayan kredide bizi destekleyen tüm katılımcı bankalara teşekkür ediyorum” dedi.



Krediye yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak katılan bankalar: Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank, ING Bank, National Bank of Abu Dhabi, Rabobank, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Wells Fargo.