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Uzun'u CHP'li Aygün'ü kaçıranlar şehit etmiş

Tunceli'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit olduğu saldırıyı PKK, kendisine yakın internet sitelerine yaptığı açıklamayla üstlendi.

20 Eylül 2012 Perşembe 17:40
Uzun'u CHP'li Aygün'ü kaçıranlar şehit etmiş

İstihbarat ve güvenlik birimleri PKK'nın Tunceli'den Kuzey Irak'taki kamplarındaki elebaşlarıyla yaptığı bütün telsiz ve telefon görüşmelerini dinleyip, deşifre etti. PKK'lıların elebaşlarına Başsavcı Uzun'a yapılan saldırıyı ayrıntılı olarak bildirdikleri belirlendi.

Güvenlik birimleri saldırıyı PKK'nın Ovacık bölgesi sorumlusu 'Azad' kod adlı PKK'lıya bağlı gruptaki biri kadın 2 PKK'lının gerçekleştirdiğini belirledi. 'Azad' kod adlı PKK'lının, terör örgütünün sözde Dersim sorumlusu 'Seyithan' kod adlı Serdar Özdemir'e telsizle bilgi verirken, görevlendirilenlerin eylemi gerçekleştirdiğini ve kendilerinin güvende olduğunu söyledi.

'Seyithan' kod adlı sorumlu PKK'lının bu sabah saatlerinde telsizle Kuzey Irak'ta bulunan ve 'Roj' telsiz kodunu kullanan PKK'nın elebaşlarından Bahoz Erdal'a saldırıyla ilgili bilgi verdiği güvenlik birimlerince tespit edildi.

Güvenlik güçleri yaptığı teknik takipte Başsavcı Uzun'a düzenlenen saldırı gerçekleştiren PKK'lılardan birinin 12 Ağustos günü CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü Ovacık yakınlarında kaçıranlardan olduğunu tespit etti. Bu PKK'lının kimliğinin belirlenmesine çalışılıyor.

Ovacık'ta Uzun'a yapılan saldırıda PKK'lıların Doblo marka araçla kaçtığı belirlenmişti. Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran grubunda yine o gün Doblo marka araç kullanılmıştı.

ELAZIĞ BAŞSAVCISI: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Ovacık Başsavcısı Murat Uzun'un şehit olmasının ardından hastaneye gelen Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Çatal, "Çok üzgünüz, dünden beri doktorlarımız çok yoğun bir çaba içersinde elinden geleni yaptılar. Aldığı yara çok ağırdı, kendisini kaybettik. Yargı camiasının, milletimizin başı sağolsun. Söyleyecek başka bir söz bulamıyorum. Çok üzgünüz" dedi.

Şehit olan Başsavcı Uzun'un cesedi otopsi yapılmak üzere hastane binası içinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uzun'un cenazesi otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a götürüleceği belirtildi.

DHA

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