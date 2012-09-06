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Üzülmez: Mantıklı olan Cris, Meireles değil

Sürpriz bir isim, Galatasaray’ın son yabancı hamlesini, “Cris transferi, Meireles tercihinden daha mantıklı” sözleriyle değerlendirdi.

06 Eylül 2012 Perşembe 15:05
Üzülmez: Mantıklı olan Cris, Meireles değil
Bugün'ün haberine göre 36 yaşında Beşiktaş'ta futbolu bırakan İbrahim Üzülmez, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin son transferlerini değerlendirdi. İşte çok değerli görüşleriyle efsane kaptanın çarpıcı yorumu:

'Yaşa değil işe bakmalı'
 
Yıllarca bu yaş meselesi nedeniyle zaten savaş veren bir futbolcuydum. Oyuncunun yaşına değil sahada yaptığı işe bakmak lazım dedim. 19-20 yaşında olan, yıldız denilen, gazetelerde manşetleri süsleyen ama takımını hep tribünden izleyen futbolcular var. Diğer tarafta da 35 yaşında olan fakat sahada varını yoğunu ortaya koyan futbolcular var!

Bizim ülkemizde bir yaş takıntısı var; 35'i geçtiğin zaman yaşlı damgası yiyorsun. İşte Cris, 35'inde transfer yaptı. Bence Lyon'un da en iyi oyuncularındandı. Şimdi Cris'in yaşına değil, bu sezon göstereceği performansa bakmak lazım.

Ünal Aysal gazetenize konuşmuş; "Biz 22 yaşında oyuncular da bulduk ama Fatih Terimo pozisyon için tecrübe istedi" demiş. Fatih hocam sonuna kadar haklı. Şampiyonlar Ligi farklı bir arenadır. Büyük tecrübe ister. Cris'te bu var. Geçen sene de Lyon'da 28 maç oynamış.

'Türkiye için gereksiz'
 
Cris'in maliyeti de çok düşük. 1 milyon 250 bin avro alacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde olmamasına rağmen 20 milyon avroya Meireles'i aldı. Portekizli futbolcu çok iyi futbolcu, kabul; ama Türkiye Ligi için bu maliyet gereksiz. Bu nedenle hem maliyeti hem Şampiyonlar Ligi gerçeğinden ötürü, Cris transferi, Meireles transferinden daha mantıklı.

Ben şimdi bakarım; Meireles Fenerbahçe'ye UEFA'da çeyrek final, yarı final oynatabilecek mi? Cris'e karşı çok oynadım. Kaptanlık yapan bir futbolcu. En son 3 sene önce bir hazırlık maçında oynadık. Kendisine iyi bakan bir futbolcu. En az 25 resmi maçta oynarsa opsiyona göre bir yıl daha sözleşme uzayacak. Bunu başarabilir. Kendisine bakabilirse, 1 değil, 2-3 yıl daha oynar. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde katkı sağlarsa, isterse 45 yaşında olsun. Zago bize 33 yaşında geldi. 35'inde gitti ama istense kalır ve yine iyi oynamaya devam edebilirdi.

100. yılda bize çok katkısı olmuştu. Şu da var; eğer bu futbolcu aynı yaşta bir Türk olsaydı, kimse bu transferi yapmazdı. Çünkü şu ankinden daha fazla tartışılır ve tepki oluşurdu. Bundan da kurtulmamız lazım.

Cris, Fransa kariyeri boyunca 225 Ligue 1 maçına çıkarken 20 gol attı. Bu gollerin 8’ini kafa ile rakip ağlara yolladı.

Brezilyalı stoperin 57 Şampiyonlar Ligimaçında ise 3 gol, 3 asisti bulunuyor. 
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