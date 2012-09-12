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Uygun, takımından memnun

Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, her geçen gün daha iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

12 Eylül 2012 Çarşamba 21:25
Uygun, takımından memnun
Sanica Boru Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sanica Boru Elazığspor ile Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Elazığ Belediyespor'un oynadığı hazırlık maçı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeş takımlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

''Her geçen gün daha iyi takım olma yolunda ilerliyoruz. Bizim için her anın çok önemi vardır'' diyen Uygun, yeni kurulan bir takımın yaşadığı birçok sorunun olduğunu ancak buna rağmen kulübün her kademesiyle, büyük bir özveriyle yollarına devam edeceklerini bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'de kalıcı olacaklarını vurgulayan Uygun, şunları kaydetti:

''Her gün idmanımız inanılmaz derecede yükseliyor ve bu da sahaya yansıyor. Zamana ihtiyaç vardı ve o zamanı değerlendiriyoruz. Çok zorlu maçlar var önümüzde. Yeni çıktığımız bir yerde, yıllardan beri birçok şampiyonluk almış takımlara karşı mücadele etmek çok da kolay değil. Dolayısıyla zamana ihtiyaç var ve o maçlarda rahat oynamamız gerekiyor, takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.''

Elazığ Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Güllü ise hazırlık maçının kendileri için son derece iyi olduğunu belirterek, kadrolarına yeni katılan oyuncuları deneme imkanı bulduklarını ifade etti.
 

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