Uygun: ’’Takım olma yolunda önemli adımlar attık’’

Sanica Boru Elazığspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, takım olarak çok iyi seviyeye doğru ilerlediklerini düşündüğünü belirterek, ''Beşiktaş maçı, bunun yansıması olacaktır'' dedi.





Bordo-Beyazlı ekip, pazartesi akşamı deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde, teknik ve taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü.





Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, her saniye ve dakikanın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.





Takım olma yolunda önemli adımlar attıklarını ve süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Uygun, şunları söyledi:





''Takım olarak çok iyi seviyeye doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş maçı, bunun yansıması olacaktır. Malum deplasmanda oynayacağız ve çok zor bir maç olacak. Bu zorlukların üzerinden gelip, puanlar almak için elimizden geleni yapacağız. Tabi ki deplasmanda alınacak bir puan bile çok önemli olacaktır, güzel günlere gitmek, mutlu olabilmek ve camiamızın birbirine kenetlenmesini sağlayacaktır. O yüzden var gücümüzle, istekli, arzulu bir şekilde elimizden geleni yapıp inşallah Sanica Boru Elazığspor olarak puanlarla Beşiktaş maçından döneriz diye düşünüyorum.''





Takımda Sedat'ın kart cezalısı olduğunu, Sezer ve Caner'in sakatlığı dışında eksik bulunmadığını bildiren Uygun, pazar sabahı maç için kentten ayrılacaklarını sözlerine ekledi.