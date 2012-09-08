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Uygun: ’’Ligin kalıcı ekibi olacağız’’

Spor Toto Süper Lig takımlarından Sanica Boru Elazığspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bordo-Beyazlı ekibin ligin kalıcı takımı olacağını söyledi.

08 Eylül 2012 Cumartesi 15:25
Uygun: ’’Ligin kalıcı ekibi olacağız’’
Sanica Boru Elazığspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, Bordo-Beyazlı ekibin ligin kalıcı takımı olacağını söyledi.

Uygun, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, takımın bazı sıkıntıları olduğunu belirtti. 

Yeni başlayan bir takım olarak oyunlarını zor bir ligde sahaya yansıtmanın güç olduğunu ve bunu aşmak için bazı etkenlerin gerektiğini vurgulayan Uygun, idmanları Erzurum dışında iyi olmayan sahalarda yaptıklarını ifade etti.

Uygun, şöyle devam etti:

''Merak etmeyin Sanica Boru Elazığspor bu ligin kalıca takımı olacaktır. Yaşadığımız bu sürecin sıkıntıları doğal. Her takımın yaşadığı gibi. Belki aradaki fark, çok fark gibi gözükse de bizler yönetimin fedakarlığıyla önümüzdeki zamanlarda taraftarımızın desteğiyle bu takımı ligde bırakacağız. Ondan sonraki süreçte de hedefleri olan kurumsal plan ve projelerle önce çıkan Sanica Boru Elazığspor olacak.''

Takımın daha maça çıkmadan haksız eleştiriler aldığını savunan Uygun, medyanın kamuoyunu yönlendirdiğini ileri sürdü. Uygun,  bu işin de aklı selim yapılması gerektiğini ifade etti.

Beşiktaş hazırlıkları

Bir gazetecinin Beşiktaş maçı hazırlıklarının hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Uygun, şöyle konuştu:

''Çok zor bir maç bizi bekliyor. Malum İstanbul'da Beşiktaş gibi defalarca şampiyon olmuş bir takımla mücadele edeceğiz. Bu milli maç arası bizim için çok iyi oldu. Eksiklerimizi tamamlamak, idman eksikliği olan futbolcuların belli ölçüde idman açıklarını kapatmak adına hem de takım olma kurgusunu tam anlamıyla sahaya yansıtabilmek adına güzel oldu.''

Öte yandan, Elazığ Hedefspor Bayan Futbol Takımı oyuncuları, Beşiktaş maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde devam eden Sanica Boru Elazığspor oyuncularını ziyaret ederek baklava ikram etti.
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