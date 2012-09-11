Uygun: ’’Lige verilen arayı iyi değerlendirdik’’

Sanica Boru Elazığspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor.





Teknik direktör Bülent Uygun, kulüp tesislerinde yapılan antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yeni bir takım olmaları, stadın ve tesislerin yetişmemesi gibi etkenlerin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Uygun, ''Milli maçtan dolayı lige verilen arayı iyi şekilde değerlendirdik. Bundan sonraki süreçte mücadele ve oyun anlayışı bakımından sahada daha iyi bir Elazığspor olacak. Bunu da Beşiktaş maçında göstereceğiz'' dedi.





Uygun, oyuncularının istekli olduğunu, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.





Bir gazetecinin, kendisine yapılan eleştirileri hatırlatması üzerine Uygun, ''Ben aklı olanın aklını alırım, aklı olmayanın bir şeyini alamam. Benim söylemlerimin tamamını araştırıp, okuyup görselerdi zaten gereken desteği verirlerdi'' diye konuştu.