Usta Tiyatrocu yoğun bakımda

Kızı Ayşe Günaydın bir an olsun yanından ayrılmazken, babasının yeniden ayağa kalkacağı günleri özlemle bekliyor. Erol Günaydın'ın doktoru İç Hastalıkları Uzmanı Yusuf Babayiğit, Günaydın'ın durumunun kritik olduğunu, bir kez kalbinin durduğunu ve tekrar çalıştırıldığını belirtti.

79 yaşındaki Erol Günaydın, geçen 24 Ağustos'ta rahatsızlanınca kızı Ayşe Günaydın tarafından Universal Hospital Bodrum'a getirildi. Günaydın, durumunun kritik görülmesi üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. Sekiz gün yoğun bakımda kalan Günaydın, 1 Eylül'de servise alınarak tedavisine devam edildi.



Tedavi sırasında tekrar kötüleşen Erol Günaydın, 6 Eylül'de bir kez daha yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede günlerdir yaşam mücadelesi veren Erol Günaydın'ın kızı Ayşe Günaydın, bir an olsun babasını yalnız bırakmıyor.

KÖPEĞİ ÖLDÜ, BİR GÜN SONRA RAHATSIZLANDI

Ayşe Günaydın, babasının hastaneye kaldırılmadan önce durumunun gayet iyi olduğunu ve yemek sonrası rahatsızlandığını söyledi. Günaydın, "Babam hastaneye yatırılmadan önce çok sevdiği 'Sirkeci' adlı köpeği öldü. Sirkeci'nin ölümünden dolayı oldukça üzüldü. Solunum sıkıntısı yaşadığı için bazı rahatsızlıkları vardı. Köpeğin ölümünden bir gün sonra hiç beklemediğimiz biranda fenalaştı. Hemen hastaneye getirdim. Yoğun bakıma aldılar. O zamandan beri bekliyoruz. Durumu çok kritik. Daha önce birçok kez ölümden döndü. Yoğun bakıma çok yatıp çıktı, bunu da başarmasını istiyoruz. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ayşe Günaydın, babasının köpeğini çok sevdiğini üzüntüsünü içine attığını belirtti.

BİR KEZ KALBİ DURDU

Universal Hospital Bodrum İç Hastalıkları Uzmanı Yusuf Babayiğit, Erol Günaydın'ın sağlık durumunun kritik olduğunu ve tedavi sırasında kalbinin bir kez durduğunu belirtti.



Dr. Babayiğit, "Erol Bey'in zaten kronik bir takım rahatsızlıkları var. Bunların en önemlilerinden biri nefes darlığı problemidir. Bu tip nefes darlığı olan hastalarda zaman zaman enfeksiyonla ciddi solunum yetmezliği gelişebilir. Erol Bey'de de şuan takip ettiğimiz sağlık problemi budur. Solunum cihazıyla takibimiz sürüyor. Enfeksiyon problemini büyük bir oranda çözdük. Fakat yaşı ve diğer hastalıkları nedeniyle yoğun bakımda izlemeye devam edeceğiz. Aldığı ilaçlar nedeniyle uyutulmaya devam ediliyor. Bir ara kalbi durduktan sonra elektro şokla yeniden çalıştırdık. Umutla beklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Usta tiyatroculardan Salih Kalyoncu ziyaret için hastaneye gelirken, Ayşe Günaydın, kendisini cep telefonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Kadir Topbaş, Müjdat Gezen, Haldun Dormen ve Ferhan Şensoy’un arayıp geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu belirtti.