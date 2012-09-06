Usain Bolt’tan daha hızlı

BBC’nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) desteğiyle Boston Dynamics şirketi tarafından üretilen "Cheetah (Çita)" adlı robot, koşu bandı üzerinde yapılan testler sırasında saatte 45,5 kilometre hıza ulaşarak, yeni bir dünya rekoru kırdı.





Bolt, saatte 27,7 kilometrelik bir hızla koşarak Olimpiyat şampiyonu olmuştu. Robotların askeri alanda kullanımının geliştirilmesiyle ilgili bir proje çerçevesinde üretilen Çita’nın 2013 yılında savaş alanlarında kullanılması öngörülüyor.





DARPA Program Müdürü Gill Pratt, hidrolik bir pompayla çalışan robotun, karadaki en hızlı hayvan olan ve saatte 121 kilometre hıza ulaşabilen çitadan esinlenerek geliştirildiğini söyledi.