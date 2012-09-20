Urfa yeni hocasını buldu

Şanlıurfaspor'da, teknik direktörlük görevine Bahri Kaya'nın getirildiği bildirildi.





Sarı-Yeşilli ekip, teknik direktör Bahri Kaya ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Kaya, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında anlaşmanın tüm camiaya hayırlı olmasını diledi.





Takımı PTT 1. Lig'e çıkaran eski teknik direktör Kemal Kılıç'a teşekkür eden Kaya, Şanlıurfaspor'un sezon başında yapılan transferlerle çok değerli bir kadroya sahip olduğunu belirti.





Hedeflerinin Şanlıurfaspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu ifade eden Kaya, ''Bu en önemli hedefimiz. İkinci amacımız ise yıllar süren özlemi hep beraber sinerjik bir ortam oluşturarak takımın başarısını artırmak. Başarı isteniyorsa ve bu başarı için buradaysak bu birlikteliğin büyük önemi var'' dedi.





Teknik direktör değişikliğinin takıma pozitif olarak yansıyacağını umduğunu da belirten Kaya, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.





Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu da Bahri Kaya'nın tecrübesine güvenerek takımın başına getirdiklerini ve başarılı olacağına inandıklarını söyledi.