Urfa’nın Kartal avı

PTT 1. Lig'in açılış mücadelesinde Şanlıurfaspor, Kartalspor'u 1-0 mağlup etti.





Mücadelenin ilk yarısında karşılıklı pozisyonlarda olsa her iki takım da tabelayı değiştirecek golü bulamadı.





Maçın ikinci yarısında saha avantajını da elinde bulunduran Şanlıurfaspor baskılarını arttırdı. Dakikalar 79'u gösterdiğinde Tidsell'in ayağından bulduğu golle Şanlıurfaspor durumu 1-0'a getirdi.





Başka gol olmayınca karşılaşma Şanlıurfaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.





Şanlıurfaspor bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Konuk ekip Kartalspor ise 4 puanda kaldı.