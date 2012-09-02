Urfa'dan KAF KAF geçti

PTT 1. Lig'in 2.hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor ile Karşıyaka kozlarını paylaştı. İzmir ekibi bulduğu tek golle deplasmandan üç puan almasını bildi.

Maçın ilk yarısında iki takımda buldukları pozisyonlardan yararlanamadı.

Ev sahibi ekip ikinci yarı baskı kurmaya çalışsada yaptığı isabetsiz şutlar ile aradığı golü bir türlü bulamadı. Maçın 55. dakikasına gelindiğinde skorda eşitliği bozan gol Karşıyakalı futbolcu Caner Ağca'dan geldi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karşıyaka ligde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.