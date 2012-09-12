Ünye hedefi ikinci yarı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ünyespor'un teknik direktörü Murat Sözkesen, Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, yeni sezonun başlamasına rağmen kamp sürecini bitiremediklerini belirtti.





Ünyespor kadrosunun desteklenmeye ihtiyacı olduğunu ifade eden Sözkesen, ''Lige hazır olmak için 5-6 haftalık bir sürece ihtiyacımız var. Ligin ilk yarısında toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp, ikinci yarıda hedef belirleyerek devam etmek istiyoruz. İlk yarı sonununa kadar 10-15 puan alırsak ikinci yarı hedef koyabiliriz. Ünyespor'un devre arasına kadar topladığı her puan kardır. Uyum sürecini hep birlikte aşmamız lazım'' diye konuştu.