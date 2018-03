Unutkan talihliler servet bıraktı

Şans oyunlarına para yatıranların biletlere ya da oyun kuponlarına dikkatli bakmaması, onları bir kenara atması veya ikramiyeyi az bulup tahsil etmemesi, her yıl milyonlarca lira tutarında ikramiyenin bu oyunları düzenleyen kuruluşlara kalmasına yol açıyor.



AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, vatandaşın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geçen yıl tahsil etmediği ikramiye tutarı 43 milyon 766 bin 404 lira olarak belirlendi. Bunun 19,6 milyon lirasını Piyango, 11,4 milyon lirasını Sayısal Loto, 4,6 milyon lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu. On Numara’da alınmayan ikramiye tutarı 4 milyon lira, Şans Topu’nda 3,6 milyon lira, Hemen Kazan’da da 493 bin lira oldu.



En fazla dalgınlık piyango biletlerinde



Şans oyunlarında en fazla dalgınlık, piyango biletlerinde yaşanıyor. Talih kuşunda her 100 liralık ikramiyenin 6,7 lirası alınmayarak İdare’ye bırakılıyor. 2007 yılında 10 milyon 373 bin lira olan tahsil edilmeyen piyango ikramiyesi tutarı, her yıl arttı, geçen yıl 19 milyon 641 bin lirayı aştı. Umudunu piyango biletlerine bağlayanlar son 5 yılda toplam 80 milyon 711 bin liralık ikramiyeyi İdare’den almadı.



Sayısal Loto, Piyango’dan sonra vatandaşın en fazla dikkatsiz davrandığı şans oyunu oldu. 5 yıllık süreçte Sayısal Loto’da ikramiye kazananlar, 48 milyon 435 bin lirayı İdare’nin kasasına bıraktı. Söz konusu dönemde dikkatsizlik ve ihmal sonucu tahsil edilmeyen ikramiye tutarı Şans Topu’nda 19 milyon 193 bin lira, Süper Loto’da 16 milyon 892 bin lira, On Numara’da 16 milyon 171 bin lira olarak kayıtlara geçti.



Hemen Kazan bileti alanlar bile 5 yıllık dönemde kazandıkları 3 milyon 600 bin liralık ikramiyeyi almadı.



Böylece şans oyunlarında son 5 yılda toplam 185 milyon lira tutarında ikramiyenin, dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadığı belirlendi.



Zaman aşımı süresi 1 yıl



Milli Piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanınıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, zaman aşımına bağlı olarak ilgili idarelere gelir kaydediliyor.