Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Unutkan talihliler servet bıraktı

Şans oyunlarında son 5 yılda 185 milyon lira tutarında ikramiye, dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadı.

14 Eylül 2012 Cuma 11:40
Unutkan talihliler servet bıraktı

Şans oyunlarına para yatıranların biletlere ya da oyun kuponlarına dikkatli bakmaması, onları bir kenara atması veya ikramiyeyi az bulup tahsil etmemesi, her yıl milyonlarca lira tutarında ikramiyenin bu oyunları düzenleyen kuruluşlara kalmasına yol açıyor.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, vatandaşın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geçen yıl tahsil etmediği ikramiye tutarı 43 milyon 766 bin 404 lira olarak belirlendi. Bunun 19,6 milyon lirasını Piyango, 11,4 milyon lirasını Sayısal Loto, 4,6 milyon lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu. On Numara’da alınmayan ikramiye tutarı 4 milyon lira, Şans Topu’nda 3,6 milyon lira, Hemen Kazan’da da 493 bin lira oldu.

En fazla dalgınlık piyango biletlerinde

Şans oyunlarında en fazla dalgınlık, piyango biletlerinde yaşanıyor. Talih kuşunda her 100 liralık ikramiyenin 6,7 lirası alınmayarak İdare’ye bırakılıyor. 2007 yılında 10 milyon 373 bin lira olan tahsil edilmeyen piyango ikramiyesi tutarı, her yıl arttı, geçen yıl 19 milyon 641 bin lirayı aştı. Umudunu piyango biletlerine bağlayanlar son 5 yılda toplam 80 milyon 711 bin liralık ikramiyeyi İdare’den almadı.

Sayısal Loto, Piyango’dan sonra vatandaşın en fazla dikkatsiz davrandığı şans oyunu oldu. 5 yıllık süreçte Sayısal Loto’da ikramiye kazananlar, 48 milyon 435 bin lirayı İdare’nin kasasına bıraktı. Söz konusu dönemde dikkatsizlik ve ihmal sonucu tahsil edilmeyen ikramiye tutarı Şans Topu’nda 19 milyon 193 bin lira, Süper Loto’da 16 milyon 892 bin lira, On Numara’da 16 milyon 171 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Hemen Kazan bileti alanlar bile 5 yıllık dönemde kazandıkları 3 milyon 600 bin liralık ikramiyeyi almadı.

Böylece şans oyunlarında son 5 yılda toplam 185 milyon lira tutarında ikramiyenin, dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadığı belirlendi.

Zaman aşımı süresi 1 yıl

Milli Piyango biletlerinde ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanınıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, zaman aşımına bağlı olarak ilgili idarelere gelir kaydediliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim