Ünlü mankenin son akşam yemeği

Muğla'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Beldesi'nde, turizmci Ahmet Bayer'in (55) villasının balkonundan düşüp ölen, 2003 yılı Miss Model Of The World (Mankenler Kraliçesi) Aslı Baş'ın (32) son akşam yemeğindeki fotoğrafları da dava dosyasına girdi. Bu arada mahkemenin atadığı bilirkişi de Baş'ın cinayet kurbanı olduğu yönünde rapor verdi.

Manken Aslı Baş, 21 Temmuz 2010 tarihinde gece 02.30 sıralarında, Yalıkavak Beldesi'ndeki Clup Flipper Tatil Köyü içindeki, turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın 7.5 metre yüksekliğindeki terasın düşerek yaşamını yitirdi. İlk aşamada intihar üzerinde durulurken Baş'ın ailesinin ısrarlı takibi sonucu cinayet ihtimali ağırlık kazandı. Geçtiğimiz hafta Bodrum Cumhuriyet Savcısı Bülent Baki, Baş'ın Avukatı Cihan Çiçek, Baş'ın babası Mehmet Yavuz Baş, Ahmet Bayer'in Yalıkavak beldesi Tilkicik koyundaki Clup Flipper Turistik Tesisleri içerisindeki yüzme havuzlu lüks villasında keşif ve inceleme yapmasının ardından Bayer'in oğulları Hakan Bayer (25) ile kardeşi Volkan Bayer (23) gözaltına alındı. Bayer kardeşler tutuklanırken Ahmet Bayer adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki kardeşin tutuklanmasına neden olan dava dosyasıyla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Aslı Baş'ın öldüğü gün ve olayın hemen öncesinde Ahmet Bayer ve dostlarıyla atladığı söylenen terasda yedikleri yemeğin fotoğrafları da dava dosyasına girdi. Baş ailesi bu fotoğraflarla kızlarının herhangi bir anormalliğinin olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

Bu arada daha önce Baş ailesinin isteğiyle rapor hazırlayan bilirkişinin cinayet ihtimali yönündeki raporunun ardından mahkemenin atadığı bilirkişinin raporu da dosyaya girdi. Parmak İzi ve Olay Yeri İnceleme Uzmanının verdiği raporda Aslı Baş'ın iddia edildiği gibi 80 santimetre yükseklik ve bir metre genişliğindeki dikenli bitkiler arasından geçerek terastan atlamasının mümkün olmadığının altı çizildi. Raporda Baş'ın bacaklarının çıplak olduğu bu çitten geçmesi durumunda mutlaka çizikler olaceği belirtildi. Bu raporda da Aslı Baş'ın 'Ani bir darbe veya itilme' sonucu sırt üstü düştüğü, düşerken de duvara tutunmak istediği belirtildi. Raporda olayın tanıklarının Baş'ın bir şişe şarap ve üzerine ilaçlar içtiği iddialarının İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonucu doğru olmadığı, kan değerlerinde hiçbir alkol ve uyuşturucu ilaç iznine rastlanmadığına da dikkat çekildi.

BAYER KARDEŞLER SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kasten insan öldürme suçlarından mahkemeye çıkarılan ve olaydan sadece 20 dakika önce saat 01.59'da telefonla aradığı belirtilen Hakan Bayer ifadesinde "Ben telefonumda Aslı'yı aramadım. Benim telefonumdan babam Aslı'yı aramış ve konuşmuş olabilir. Ben üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Olay anında Melis isimli arkadaşımla içeride film izliyorduk. Bu olayla uzaktan yakından ilgim olmadığı gibi Aslı Baş ile de bir yakınlığım yoktur. Bugüne kadar hayatımda herhangi bir kavgaya dahi karışmadım. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

Volkan Bayer'in ise savunmasında "Olay anında ben odamda uyuyordum. 'Ay' diye bir ses dudum. Hakan yanıma gelip 'Aslı atlamış' dedi. Aşağı baktığımda Aslı'yı sırt üstü yatarken ve kafasından kanlar akarken gördüm. İlk kez bugün suçlu konumunda gösterildik. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diye savunma yaptığı öğrenildi.

Bu arada Ahmet Bayer'in yarın sabah olayın meydana geldiği Clup Flipper Tatil Köyü'nde oğullarının tutuklanması ile ilgili basın açıklaması yapacağı açıklandı.

DHA