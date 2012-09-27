Ünlü çocuk cerrahı sapık çıktı!

2002 yılında dünyada ilk kez kasıktan sondayla kalp kapakçığı nakli yaparak adını duyuran Profesör Philipp Bonhoeffer’ın (50), 15 yıl boyunca mesleki ünvanını kullanarak yaşları 10 ila 16 arasında değişen küçük çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ülkenin prestijli hastanelerinden başkent Londra’daki Great Ormond Street’te 8 yıl çalışan Bonhoeffer, 2010 yılında işinden atılmıştı. Zira, hakkında sayısız cinsel taciz suçlaması bulunuyordu. İngiliz Genel Tıp Konseyi’nin disiplin organı Tıp Pratisyenleri Birimi, iddiaların doğruluğu hakkında yaptığı incelemeleri tamamladı ve Bonhoeefer’ın doktorluk lisansından men edilmesine hükmetti.

Kenyalı çocukları taciz etti

İddialara göre, İngiltere merkezli bir hayır kurumu olan “The Chain of Hope” yararına 15 yıl boyunca çalışan profesör, cinsel istismar suçlarının çoğunu Kenya’ya yaptığı ziyaretlerde gerçekleştirdi. 2008’e kadar ülkedeki kamplara ücretsiz hizmet için giden Bonhoeffer, ilk olarak 1995 yılında 13 yaşındaki bir çocuğu taciz etti. 2008’de ise bir hastasının 10 yaşındaki kardeşini taciz etti. Ayrıca profesör, Kenya ziyaretleri sırasında dernek tarafından kendisine tahsis edilen dairede çocukları ağırladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Fransa’daki kurbanlarından birinin ailesine ise 1997 yılında “pedofili” sorunu olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı. Tüm bu suçlarla unvanını yanlış amaçla kullanarak doktorluk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güvenilirlik ilkelerini ihlal ettiğine karar verilen Bonhoeffer, meslekten atıldı.