Ünlü aktör Michael Clarke Duncan öldü

'Yeşil Yol' (The Green Mile) filminde 'John Coffey' karakterini canlandıran siyahi dev adam Michael Clarke Duncan, 54 yaşında kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumdu.

Duncan, bir süredir Los Angeles'taki Cedars-Sinai Sağlık Merkezi'nde tedavi görüyordu. Hastane yetkilileri, ünlü aktörün yaşamını yitirdiğini duyurdu. Amerikalı aktör, 1999 yapımı Yeşil Yol filmi ile tanınmıştı. Frank Darabont'un yönettiği filmde Tom Hanks ile birlikte rol alan oyuncu, canlandırdığı 'John Coffey' karakteri ile sinema tarihine geçmişti. Bu filmde Akademi ve Oscar Ödülleri'ne aday gösterilen Duncan, 1.96'lık uzun boyu ve sempatik tavırları ile tanınıyodu.

Michael Clark Duncan, 'Yeşil Yol'un yanı sıra 'Armageddon', 'Planet of the Apes' ve 'Kung Fu Panda' gibi gişe hasılatı yüksek yapımlarda da rol almıştı.

(CHA)