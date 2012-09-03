Üniversiteye giremeyenler, eller cebe!

Üniversitede okuyanlar, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alabiliyorlar. 18 yaşını doldurmuş olup üniversiteye giremeyenler ise, anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar.

Bu durumda, ceza olarak 225 TL’ye kadar prim ödüyorlar.

Primin tutarına gelince, aile içindeki gelirin kişi başına aylık tutarı:

- Asgari ücretin üçte biri (313,50 TL) ile asgari ücret (940,50 TL) arasında ise 37,62 TL;

- Asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.881TL) arasında ise 112,86 TL;

- Asgari ücretin iki katından fazla ise 225,72 TL;

“genel sağlık sigortası primi” ödenecek.



KIZLARA AYRICALIK

1 Ekim 2008 tarihi itibariyle, ana veya babasının, “bakmakla yükümlü olduğu kişi” olarak sağlık hizmeti alan kız çocukları;



1- Çalışmaya başlamadıkları,



2- Evlenmedikleri,



sürece, üniversiteye giremeseler dahi anne ve babaları üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edecekler.



Kız çocukları;

- Çalışmaya başladıklarında, kendi sigortalılıkları üzerinden,



- Evlenip de çalışmayanlar, eşleri üzerinden “sağlık yardımı” alacaklar.



İşsiz kalmaları veya boşanmaları halinde, tekrar anne veya babalarının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılacak ve yeniden onların üzerinden sağlık yardımı almaya başlayacaklar.



GELİR TESTİ VE ÖNEMİ

Zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılan çocukların, “gelir testi” yaptırmalarında yarar var.



Gelir testi sonucuna göre, prim ödemeksizin sağlık hizmeti alabilmek mümkün. Test sonucu, aile içindeki kişi başına düşen aylık gelirin, “asgari ücretin üçte birinden (313,50 TL’den) az olması” gerekiyor.



Bu durumda, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanır.



Aile içindeki gelirin, kişi başına düşen aylık tutarı “asgari ücretin iki katından az olanlar” mutlaka gelir testi yaptırmalılar. Yaptırmadıkları takdirde, asgari ücretin iki katı tutar üzerinden, “aylık 225,72 TL) genel sağlık sigortası primi” ödemek zorunda kalırlar.