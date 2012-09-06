Üniversitede

Türkiye’nin en gözde okullarından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde hocalık yapan Ç.S., iddiaya göre öğrencisi C.Ç. ile “duygusal ve cinsel ilişki” yaşamaya başladı.

Ortak bilgisayarlarında, C.Ç.’nin kendi evindeki kanepenin üzerinde çekilmiş çıplak fotoğraflarını gören B.S., ilk iş kocasına boşanma davası açtı. B.S. “Antalya’da annemin yanında tatilde olduğum bir sırada, eşimle ortak kullandığımız bilgisayarımızda, davalı C.Ç.’nin, bizim evimizde, bizim kanepemde çekilmiş çıplak fotoğraflarını görünce, aldatıldığımı anladım. Eşimin cep telefonunda da davalının fotoğraflarını buldum.

Eşim, fotoğrafları önce inkar etse de daha sonra ilişkisini kabullendi. Davalıyı da telefonla aradım, o da eşim ile ilişki yaşadığını kabul etti. Yaşadığım yoğun şok üzerine sinir krizleri geçirdim. Aldatılıyor olduğum yetmezmiş gibi, bunun evimde, benim kanepem üzerinde olması nedeniyle, neredeyse tümünü kendi kazancımla aldığım evdeki tüm eşyaları dışarı attım, Evim şu anda bomboş durumda. Kardeşimin yanında kalıyorum. Halen psikolojik tedavi görüyorum” dedi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Ardından da “ikinci kadın” olarak aralarına girmekle suçladığı C.Ç.’ye “manevi tazminat” davası açtı. “Kocamla ilişkiye girdiği kanepe ile birlikte tüm eşyalarımı dışarı attım. Psikolojik tedavi görüyorum” diyen “aldatılan kadın” B.S., “aldatan kadın” C.Ç.’den 20 bin TL talep etti.