Üniversite öğrencilerine askerlik şoku

Bugün'ün haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı ve YÖK'ün ortak kararıyla, bu yaş sınırının üstünde olan öğrenciler yeni eğitim öğretim yılında kayıt yaptıramadı. İptal için bakanlığa ve YÖK'e başvuran Eğitim-Bir-Sen'e, "Terör örgütünün işine yarıyor" gerekçesiyle" olumsuz cevap verildi

29 yaşını dolduran öğrenciler, kayıt yenilemede kötü bir sürprizle karşılaştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderdiği yazıda 29 yaşından büyük yükümlülerin askerliklerinin ertelenemeyeceğini, askerlik yapmaları halinde eğitimlerine devam edebileceğini belirtmişti. Buna istinaden üniversiteler kayıt yapacak öğrencilerden askerlik durum belgesi istemeye başladı. Belge alamayan ve askerliği ertelenmeyen öğrenciler askere çağrıldı. Öğrenciler, bu durumda ancak 15 ay askerlik yaptıktan sonra öğrenimlerini tamamlayabilecek. Askere gitmeyen öğrencilerin de üniversiteden kaydı silinecek. Memur-Sen'e bağlı Eğitim-Bir-Sen, MSB'ye başvurarak söz konusu öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini istedi. Ancak olumsuz cevap aldı.

10 YIL YETERLİ BİR SÜRE

Askerealma Daire Başkanlığı'ndan sendikaya yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi: "29 yaşına kadar lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olamayan yükümlülerden herhangi bir nedenle ilişikleri kesilenlerin askerlikleri ertelenemez. Askerliklerinin ertelenebilmesi için en az lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olmaları (yüksek lisansa devam edebilmeleri amacıyla) gerekiyor. Öğrencilerin lise veya dengi okuldan 18-19 yaşlarında mezun oluyor. Üniversite için yaklaşık 10 yıl gibi uzun bir süre kalıyor ki bu üniversite eğitimini tamamlamaları için yeterli bir süre. Bu gerekçeyle, konuyla ilgili bir çalışmamız bulunmuyor."

PKK'NIN İŞİNE YARIYOR

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, konuyla ilgili YÖK'le de görüştüklerini ifade etti. Aldıkları cevabın, "Bazı çekincelerimiz var. Terör örgütü mensupları bilerek okulu uzatıyor ve böylece üniversitelerde faaliyet gösterme fırsatı buluyor. Tedbirimizi ancak bu şekilde alabiliyoruz" şeklinde olduğunu aktaran Özer, uygulamadan masum öğrencilerin mağdur edileceği vurgusu yaptı.

2 YIL ZORUNLU UZATMA VAR

29 yaşına geldiği halde öğrenimini tamamlayamadığı için okulu ile ilişiğini kesmek zorunda kalan yükseköğrenim öğrencilerinin askerlikleri iki yıl süreyle erteleneceğini hatırlatan Özer sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilere bu süre zarfında öğrenimlerini tamamlama imkânı tanınsa zaten sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Diğer yandan bu kanunla bedelli askerlik imkânından faydalanmak suretiyle 29 yaşını geçtikleri halde askerlik durum belgesi alarak kayıtlarını yenileme hakkı tanınmasına rağmen bu imkândan faydalanamayarak askerlik durum belgesi alamayacak durumda olanlar arasında bir ayrım doğurmaktadır ki bunun da anayasada ifadesini bulan eşitlik ilkesi ile bağdaştığını ileri sürmek mümkün değil."

ANAYASAYA DA AYKIRI

Milli Savunma Bakanlığı'nın bu düzenlemesinin anayasada yer alan 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz' hükmünün ihlali niteliği taşıdığını savunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, "Söz konusu düzenleme, on binlerce öğrenciyi öğrenimlerine ara verip askerlik hizmetini yapmak zorunda bırakmak suretiyle mağdur edecek. Bu hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil ediyor" dedi.

BAHAR DÖNEMİNDE UYGULANMADI

Kayıt yapamayan ve askere gitmek zorunda bırakılan öğrenciler zor durumda. Öğrenciler sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenmeye başladı. Yaklaşık 20 bin kişiyi olduğu öğrenilen öğrencilerin oluşturduğu 29 Yaş ve Üstü Üniversiteliler Platformu Sözcüsü Zafer Duman, YÖK, Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı Genelgeyi Ocak 2012'de bütün üniversitelere gönderdiğini söyledi. Buna rağmen 29 yaşını dolduran öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarını yaptıklarına dikkat çeken Duman, "Bende bunlardan biriyim. Bahar döneminde kayıt yaptırdım ama şimdi yapamıyorum" diye konuştu. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi olan ve okulunun bitmesine yarım dönen kalan 31 yaşındaki Duman, yürütmeyi durdurma istemiyle önümüzdeki hafta bölge idari mahkemesine başvuracağını söyledi.

ÖZEL ÜNİVERSİTELER KAYIT YAPTIRIYOR

Yönetmeliğe göre hiçbir üniversitenin yeni kayıt döneminde öğrenciden askerlik durum belgesi isteme hakkının bulunmadığını ifade eden Zafer Duman "Askerlik belgesi sadece üniversiteye yeni kayıt yapanlardan istenir. Dolayısıyla bu yasa ihlali olduğu gibi aynı zamanda yönetmelik ihlalidir. İşin ilginç yanı özel üniversitelerde durum böyle değil. Neredeyse bütün özel üniversiteler 29 yaşını dolduran öğrencilerinden askerlik durum belgesi istemiyor. Yani YÖK bir uygulamaya yapıyor ve bunu bütün üniversitelere gönderiyor ama özel üniversiteler bunu uygulamıyor. Parası olan okuyabiliyor."