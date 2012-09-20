Ünal Aysal taraftarlara teşekkür etti

Ünal Aysal, Old Trafford'u inleten Galatasaray taraftarlarına teşekkür etti.

Başkan Aysal, dün gece Manchester United - Galatasaray arasında oynanan maç için kulübün resmi internet sitesine şu açıklamayı yaptı: "Galatasaray, dün gece Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar yakıştığını, neler kattığını bir kez daha göstermiş ve futboluyla, sporcusuyla ve özellikle 90 dakika takımını destekleyen, örnek bir profil çizen muhteşem taraftarlarıyla dünya basınından büyük bir övgü almıştır.

Old Trafford'a kadar gelip takımını destekleyen, davranışlarıyla futbol dünyasında örnek gösterilen ve bizleri gururlandıran taraftarlarımıza teşekkür ederim" dedi



