Ünal Aysal: 'Heykeli dikilecek adam Fatih Terim’dir'

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal yine çarpıcı açıklamalar yaptı. Aysal, “Galatasaray’ı kimse eline geçirmek istemez, geçiremez de. Biz her yönden o kadar sıkıntıların altındayız ki, en kötü niyetli yönetim dahi gelse böyle bir şeye imkanı olmaz” dedi.





Fenerbahçe kaptanı Alex’in heykelinin dikilmesiyle başlayan efsane tartışmasına da değinen Aysal, “Galatasaray’da heykeli dikilecek adam Fatih Terim’dir. Gönlümdeki ikinci efsane de Hakan Şükür. Ona müzemizde özel yer ayıracağız” şeklinde konuştu.

Kaynak: Hürriyet