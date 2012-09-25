Ünal Aysal’dan çilek müjdesi

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbola konuşan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarlarsa ocakta Kaka'yı transfer edebileceklerini açıkladı.

İşte Aysal'ın çilek mesajları:

"Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmamız halinde pastanın çileği gelebilir. Kaka veya benzeri oyuncuların kadroda bulunmasında fayda var. Kaka da bizimle olabilir. Transferde %100 başarı mümkün değil. Ortalamanın üstünde bir oran yakaladıysanız rahat hissetmeniz gerekir ki ben rahat hissediyorum. 'Melo'dan paranızın karşılığını alabiliyor musunuz' derseniz buna teknik direktörümüz bir yanıt verecektir.





"Şampiyonu Yargıtay belirlesin"

Lig sadece G.Saray, F.Bahçe çekişmesinin ötesine geçebilir. Beşiktaş'ı takdir ediyorum. Kasımpaşa da böyle, diğer takımlarımız da böyle. Şampiyonluk F.Bahçe ile Trabzonspor arasında bir konu. Hangisi haklı konusunda TFF ve Yargıtay karar versin. G.Saray olarak bunların dışında kalmaya dikkat ediyoruz.

Fenerbahçe ile biz hiç kavga etmedik. Sadece onlara 'Lütfen ortada bir sorun var ve ülke bir sorunla uğraşıyor. Bunu temizlememiz lazım. Birbirimize saldırarak da kirleterek de bu soruna çözüm bulamayız' diye hatırlatmada bulunduk. Kavga ortamında olmak istemiyoruz. Saldırı olmadıkça biz de kimseye konuşmayız.





"Masaya yumruk vurma olmaz"

Spor dünyasına yabancıydım ve yavaş yavaş öğreniyorum. Acemilik dönemini tamamladım ve deneyimli olma yolundayım. Stratejiler farklı. Bazı kulüpler uzlaşma, bazıları sataşma ile büyüme stratejisi uyguluyorlar. Biz uzlaşma ve dostlukla bunu yürütmeye çalışıyoruz. Tartışma ile doğruyu bulacağız ama G.Saray yönetimlerinde masaya yumruk vurma gibi şeyler olmaz. Bazı arkadaşlarımıza sert ifadeler yakıştırılmak isteniyor."