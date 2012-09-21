Umut takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 23 Eylül Pazar günü Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmada futbolcuların, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları yaptıkları aktarıldı.





Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan isimlerden Emmanuel Eboue'nin antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı, Umut Bulut ve Sabri Sarıoğlu'nun ise takımdan ayrı salon ve sahada çalışmalarını sürdürdükleri ifade edildi.





Manchester United maçında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde birinci derecede zorlanma tespit edilen Umut Bulut'un tedavisine devam edildiği belirtilerek, oyuncunun son durumunun yarınki antrenmanda netleşeceği dile getirildi.





Galatasaray, yarın gerçekleştireceği idmanla Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamlayıp tesislerde kampa girecek.