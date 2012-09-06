Umut Oran öğretmen atamalarını TBMM’ye taşıdı

ANKARA (ANKA)-CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın son yayınladığı özür grubu tayin kılavuzunda il-ilçe emrini kaldırarak 1 yıldır ailelerine kavuşmanın özlemini ve sabrını yaşayan öğretmenlerin beklentilerini boşa çıkarması Başbakan'ın beklentisi/önerisi ile uyumlu mudur?" diye sordu.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İş işten geçmeden her ailede en az 3 çocuk olmalı. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız" diyerek yurttaşlara en az üç çocuk tavsiyesinde bulunduğunu belirten Oran, şu sorulara yanıt aradı:

"Milli Eğitim Bakanı'nın bu uygulaması hükümetinizin, Başbakan'ın aile politikasına ters değil midir, bunu önlemek hangi girişimde bulundunuz?

Öğretmen olan eşler bir araya gelip aynı yerde görev yapamazsa Başbakan'ın önerisinin gerçekleşmesi mümkün müdür?

Öğretmen eşlerden birisinin, büyük olasılıkla annenin ücretsiz izine ayrılarak yıllarca evinde oturması veya eşiyle bir araya gelememesi aile bütünlüğünü bozarak, boşanmaya kadar gidecek sorunlara yol açmaz mı?"