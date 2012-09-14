’Umut Bulut katliam yaptı!’

Galatasaray’ın, Fransa’nın Toulose takımından satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bulut’un attığı goller Fransa’da da büyük yankı uyandırdı.





Geçtiğimiz hafta Sarı-Kırmızılı forma ile parlayışını okurlarına ileten Fransızlar, milli arayı da boş geçmemesi üzerine 29 yaşındaki golcüyü yine gündemlerine aldılar. Foot Mercato internet sitesi, 'Toulouse'un fiyaskosu Umut Bulut, Türkiye'de katliam yaptı' başlığını kullandı.





Süper Kupa maçında 2 gol atarak sezona başlayan Umut, ligde 3 maçta kaydettiği 4 gole ek olarak, Dünya Kupası Elemeleri'nde de Estonya ağlarını havalandırmıştı. Sarı-Kırmızılı forma ile 6 golü bulunan Umut, 5 gol attığı Fransa'daki istatistiklerini geride bıraktı.





Kaynak: Milliyet