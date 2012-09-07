Umut Bulut ilk beşte

Fransa’nın Toulouse takımından sessiz sedasız kiralanan Umut Bulut, performansıyla parmak ısırtıyor. Satın alma opsiyonu da Galatasaray’da bulunan milli futbolcu, Süper Lig’de geride kalan 3 haftada attığı 4 golle 1.33’lük bir ortalama tuttururken, Avrupa çapında da şimdiden çok önemli bir istatistik yakalamış oldu.

Zira sezon başında yapılan transferler arasında, en yüksek oranda verim sağlayan ilk 5 futbolcudan biri Umut Bulut. İtalya’da gerçekleşen takasla birlikte Cassano’nun yerine Milan’a giden Pazzini, 2 lig maçında attığı 3 golle 1.50’lik ortalama tutturdu ve zirveye yerleşti. Pazzini’yi Swansea formasıyla 3 maçta 4 gol atan Michu, yine aynı performansla dikkat çeken PSG’nin yıldızı İbrahimoviç, Manchester United’ın son bombası Robin van Persie ve Umut Bulut takip ediyor.

Ocak’ta bonservisi alınacak

Galatasaray’da Burak Yılmaz ve Johan Elmander’le birlikte müthiş bir forma rekabetine girişen 29 yaşındaki futbolcu, performansını bu şekilde sürdürmesi halinde daha birçok rekoru kıracak gibi görünüyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, devre arasında Toulouse ile temasa geçerek Umut’un bonservisini almayı planlıyor.

Kaynak: Fanatik