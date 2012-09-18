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Umut Bulut Ferguson’un uykularını kaçırıyor

Devler Ligi’nde geçen yıl gruptan çıkamayan Sir Alex Ferguson’un bu kez işi sıkı tuttuğunu belirten Manchester Evening Gazetesi, Umut için, “Ferguson’un uykularını kaçıran adam” ifadesini kullandı.

18 Eylül 2012 Salı 12:05
Umut Bulut Ferguson’un uykularını kaçırıyor
Şampiyonlar Ligi’nde bugün top ilk kez santraya konacak, Türkiye ise bu büyük heyecana yarınki Manchester United-G.Saray maçıyla ortak olacak. Galatasaray, dev rakibine karşı en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırken, İngiltere’de de durum farklı değil.
 
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Benfica ve Basel’in arkasında kalarak hayal kırıklığı yaratan Manchester United, bu hüsrandan dersini almış görünüyor. Old Trafford’da geçen yıl Basel ve Benfica’ya puan kaptıran menajer Alex Ferguson,
Galatasaray maçı için geniş kapsamlı bir analiz hazırlıyor.

Umut Bulut isminin altı çizildi

Manchester Evening News Gazetesi de, Ferguson’un analizlerini mercek altına alırken Umut Bulut isminin altını çizdi. Trabzonspor’daki performansıyla dikkat çeken, Fransız ekibi Toulouse’dan kiralık olarak Galatasaray’a gelen Umut’un, Sarı-Kırmızılı forma altında sezona müthiş bir başlangıç yaptığını belirten gazete, tecrübeli golcüyü Aslan’ın starı olarak öne çıkardı ve “Sir Alex Ferguson’un uykularını kaçıran adam” ifadesini kullandı. Umut’un özellikle kontrataklarda savunma arkasına çok çabuk sarktığına dikkat çeken gazete, Ferguson’un bu konuya önlem almaya çalıştığını vurguladı.

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