Ümit millileri Afrikalı Yakup uğurladı

Ümit Milli Futbol Takımı, 5 Eylül Çarşamba günü deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maç için Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Milli Takım hareketi öncesi Afrikalı bir turistin jestiyle karşılaştı. Milli futbolcuların İtalya'ya gideceğini öğrenen Afrikalı Yakup lakaplı Yapuk Dadzi, bilet işlemlerini yapan oyuncuların yanına geldi.

Gitarıyla 'İstanbul ne güzel, Türkiye ne güzel' şarkısını söyleyerek Milli futbolculara moral veren Afrikalı turist, futbolcularla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Şarkının ardından Afrikalı Yakup'u alkışlayan Ümit Milli Takımı İtalya'ya hareket etti.