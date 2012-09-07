Ulaşım zammında geri adım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Toplu taşımada yaptığımız öğrenci zammı, 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildi” dedi.



Topbaş, öğrencilerle ilgili toplu taşım fiyatları hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, yapılan zammın başta öğrenciler olmak üzere farklı değerlendirildiğini ifade ederek, zamların her yıl enflasyon dikkate alınarak yapıldığını söyledi.



Öğrencilerin az bütçeyle öğrenimlerini sürdürebilme mücadelesi verdiğine dikkati çeken Topbaş, bu nedenle yeniden bir düzenleme yapma gereği duyduklarını kaydetti.



Topbaş, yaptıkları görüşmeler sonucu, toplu taşımada öğrencilere yaptıkları zammın, okulların açıldığı tarih olan 17 Eylül'den geçerli olmak üzere iptal edildiğini bildirdi.



Videoları izlemek için tıklayın - Video



ÜCRETLER NE KADAR OLDU



İETT otobüsleri, Özel Halk Otobüslerinde, İDO ve şehir hatlarında 1.75 lira olan ilk biniş ücreti 1.95 liraya yükseltildi. Öğrenciler için 1 liradan 1.10 liraya çıkarılırken, öğretmen ve yaşlılar için de 1.20 liradan 1.35 liraya çıkartıldı.



METROBÜSTE DURAĞA GÖRE FARKLI TARİFE



Metrobüs hatlarında daha önce 1.45 lira olan 1-3 durak arası yolculuklar 1.60 liraya çıktı. Aynı güzergahta öğrenci 0.85 liradan 0.95 liraya, öğretmen ve yaşlılar da 1 liradan 1.15 liraya yükseldi.



4-9 durak arası 2.10 liradan 2.40 liraya, 10-15 durak arası 2.10 liradan 2.50 liraya, 16-21 durak arası 2.60 liraya, 22-27 durak arası 2.70 liraya, 28-33 durak arası 2.80 liraya, 34-39 durak arası 2.90 liraya, 40+ durak da 2.95 liraya çıktı.



İDO Sirkeci-Harem araba Vapuru, Şehir Hatları Vapurları ve özel deniz motorları elektronik bilet ile aktarmalarda birinci aktarma 1.20 liradan 1.40 liraya, ikinci aktarma da 1.20 liradan 1.30 liraya yükseltildi. Yine 1.20 lira olan 3,4 ve beşinci aktarma ücretleri ise değişmedi.



EN YÜKSEK ZAM JETON FİYATINA



Aylık mavi kart ücretleri 140 liradan 155 liraya, öğrenci için 70 liradan 75 liraya, öğretmen ve yaşlılar için de 80 liradan 90 liraya çıkartıldı.



En yüksek zam ise şehir hatları, özel deniz motorları ve raylı sistemlerde 2 lira olan jeton fiyatlarına geldi. Jeton fiyatı yüzde 50'lik artışla 3 liraya çıktı. Kartal-Adalar arasında 3.5 lira olan fiyat ise değişmedi.



Adalar Şehir Hatları ve Özel Deniz Motorlarında 3 lira olan ilk biniş 3.5 liraya çıkarıldı. Aktarma ise 2.5 lira olarak belirlendi. Jeton fiyatı da 4 liradan 5 liraya çıktı.



DENİZ OTOBÜSLERİNE DE ZAM



UKOME, İDO deniz otobüsü tarifesindeki fiyatları da yeniden ayarladı. Buna göre Bostancı-Kabataş ve Bostancı-Bakırköy hattındaki ücret 4.75 liradan 5.20 liraya yükseldi. Aynı hatta jeton 7 liradan 7.5 liraya çıktı.



Kabataş-Adalar 6.5 liradan 7.10 liraya, Bostancı-Adalar da 3.90 liradan 4.25 liraya yükseltildi.



Sirkeci-Harem araba vapuru ücretleri otomobil için normal saatlerde 6.50 liradan 7 liraya çıktı. Doruk saatlerde 8.5 lira olan ücret ise değişmedi.