Ukrayna'nın doğusunda 1915 olayları gündeme getirildi

Ukrayna Milletvekili Dmitriy Tımçuk, "Rus küratörlerin, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlığını ilan eden sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarını tanımasını istediğini" söyledi.

Tımçuk, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti halk konseyinin 1915 olaylarına ilişkin bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını kaydetti.

Konseyin, "Rus küratörlerin isteği üzerine böyle bir tasarıyı gündemlerine aldığına" dikkati çeken Tımçuk, tasarının 1915 olaylarına dair Ermeni iddialarının kabulü üzerine kurulduğunu bildirdi.

Tımçuk, "Yasa tasarısının 4 Mart'ta konseyin gündeminde ele alınması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kiev'de başlayan meydan olaylarıyla birlikte Ukrayna'nın doğusunda yaşayan Rusya yanlıları, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinden güç alarak Donetsk ve Lugansk bölgelerinde ayaklanma başlatmıştı. Rusya'nın da desteklediği eylemler sonucunda 7 Nisan 2014'te Ukrayna'nın egemenliği altındaki topraklarda Rus yanlısı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti, 12 Mayıs 2014'te de sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ilan edilmişti.