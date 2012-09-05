Ujfalusi kadroda kalıyor

Galatasaray'da sakatlığı ile bir anda transferin yönünü değiştiren Tomas Ujfalusi 'ye kulübünden jest geldi.





Geçen sezonki şampiyonluğun mimarlarından olan ve Sarı-Kırmızılılar'ın kaptanlığını da üstlenen Çek oyuncuya yönetim sözleşmesini dondurmayarak büyük bir destek verecek.





34 yaşındaki tecrübeli oyuncu için sözleşmeyi dondurup para ödememek ve sözleşmesini fesih etmek gibi hakları bulan Galatasaray yönetimi, teknik kadronun da önerisiyle oyuncuyu kadrosunda tutmaya devam ederek yıllık ücretini ödeme kararı aldı.

Kaynak: Milliyet