Uğur Eren: 'Turu biz geçeceğiz'

Uğur Eren, yaptığı yazılı açıklamada, takıma olan inançlarının tam olduğunu belirterek, ''Tarihimizde ilk kez sahamızda Avrupa kupası karşılaşmasına çıkıyoruz. Bu önemli karşılaşmada tüm sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle sahadan galip ayrılarak, gruplara kalan takım olacağız'' ifadesini kullandı.

Aliağa Petkim'in kupada gruplara kalabilmesi için Salı günü Enka Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada rakibini en az 13 sayı farkla mağlup etmesi gerekiyor.