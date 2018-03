UEFA yetkililerinden Bursa Atatürk Stadı’na ziyaret

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turu müsabakası öncesi UEFA yetkilileri Bursa Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundular.



UEFA Stadyum Direktörü Eğitmeni Nicholaus Marshall, UEFA Stadyum Direktörü Henry Gregoire, UEFA Stadyum TV ve Lojistik Müdürü David Ferrero sabah saatlerinde Bursa Atatürk Stadyumu'na gelerek saha zemini, soyunma odaları, basın çalışma alanları ve tribünlerde incelemelerde bulundular.



Bursaspor İkinci Başkanı Recep Bölükbaşı, Genel Müdür Vekili İsmail Özdemir ve Stadyum Müdürü Varol Çorapçıgil'in hazır bulunduğu ziyarette UEFA yetkilileri stadyum için tam not verdi.



Bölükbaşı: Stadyum kriterlere uygun



İkinci Başkan Recep Bölükbaşı, Bursa Atatürk Stadyumu'nu incelemesi tamamlandıktan sonra yaptığı açıklamada, UEFA karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak olan statlarının UEFA'nın istemiş olduğu kriterlere uygun olduğunun belirtti. Bölükbaşı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üç yıldan beri Avrupa Kupaları'nda mücadele ediyoruz. Bugün stadımızı incelemeye gelen UEFA yetkilileri ile tekrar bir araya geldik. UEFA'nın yeni sezon için bir takım değişiklikleri var. Bu değişikliklerle ilgili yetkililer bize bilgiler verdiler. Konu ile ilgili olan personelimizde bu toplantıda yer aldı. Daha sonra stadyumu gezen heyet, Bursa Atatürk Stadı'nın UEFA kriterlerine uygun olduğunu söylediler ve stadyumumuzu çok beğendiklerini ifade ettiler."



''Avantaj için gidiyoruz''



UEFA 3.Ön Eleme turu 1.maçı için yarın özel uçakla Finlandiya'nın Kuopio kentine gideceklerini belirten Bölükbaşı, Bursaspor'un her iki maçtan da güzel sonuçlar alarak turu geçen takım olacağına inandığını belirtti.



Bölükbaşı, "Öncelikli hedefimiz Kups takımı karşısında oynayacağımız iki mücadeleden de güzel bir şekilde ayrılıp adımızı Play- Off turuna yazdırabilmek. UEFA Avrupa Ligi müsabakalarında oynamak camiamız adına farklı bir heyecan. Bu heyecan olmazsa zaten başarıda gelmez. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz her zamanki gibi üst seviyede. Avrupa'da Türkiye'yi en şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum" dedi.