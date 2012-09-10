UEFA üyesinden Türk hakemlere uyarı

UEFA Hakem Kurulu üyesi Jaap Uilenberg, ''Türk hakemler 2-3 sene öncesine göre büyük aşama kaydetti. Ancak, sahada polis gibi davranmaktan uzaklaşıp, oyunun yöneticisi olmalılar'' dedi.





Tür hakemlerinin Avrupa'da önemli maçlarda görev almaya başladığını hatırlatan Uilenberg, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Uilenberg, bu başarının tek bir hakeme bağlanılmasının doğru olamadığına dikkati çekerek, Türk hakemlerin bir bütün halinde ivme yakaladığını belirtti.





Avrupa liglerindeki hakemlerin oyunu iyi yönettiğine işaret eden Uilenberg, şöyle konuştu:





''Avrupalı hakemler oyunun yönetmek konusunda başarılı. Türk hakemlerine de bu özelliği kazandırmak için bir kaç yıldır çalışıyoruz. Stillerini değiştirmeleri gerekiyor. Türk hakemler 2-3 sene öncesine göre büyük aşama kaydetti. Ancak, sahada polis gibi davranmaktan uzaklaşıp, oyunun yöneticisi olmalılar. Oyuncularla daha fazla diyalog kurmalılar. Böylece sahada daha az sarı ve kırmızı kart çıkacaktır.''





''İtirazlar azaldı''





Uilenberg, Türk halkının duygusal ve hırslı bir yapıya sahip olduğunu, bu nedenle saha içindeki itirazların diğer ülkelere göre daha fazla yaşandığını söyledi.





Bu durum göz önünde bulundurularak Türk futbolcuların yaptığı itirazların az da olsa kabul edilebilir olduğunu ifade eden Uilenberg, ''Her şeye rağmen Türk futbolunda itirazlar azaldı. 2 senedir bu konu ile ilgili hakemlere ciddi talimatlar verdik'' diye konuştu.





''Kart işareti yapan futbolcu cezalandırılmalı''





Uilenberg, sözlerini şöyle tamamladı:





''Hakeme, kart işareti yapan futbolcu cezalandırılmalı. Eğer hakeme sarı kart işareti yaparsanız, sarı kart görürsünüz. UEFA'ya üye 53 ülkeden 51'i bu talimatı uyguluyor. Bu kural Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli, UEFA Avrupa Ligi'nde de. Türkiye'de de bu talimatın uygulanmasından memnunun. Sadece, İtalya ve İspanya liglerinde bu kural daha esnek uygulanıyor.''



























