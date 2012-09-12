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UEFA’nın Beşiktaş’a göndereceği para Nihat’a gidecek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Avrupa Kulüpler Birliği arasında yapılan anlaşma gereği, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde ve finallerde ülkeleri adına milli takımlarında mücadele eden futbolcular için, 575 kulübe ödeme yapılacağı açıklanmıştı.

12 Eylül 2012 Çarşamba 13:35
UEFA’nın Beşiktaş’a göndereceği para Nihat’a gidecek
Dün Avrupa Kulüpler Birliği merkez binasında UEFA Başkanı Michel Platini ile ECA Başkanı Karl-Heinz Rummenigge bugün bir araya gelmiş ve kulüplere yapılacak ödemeler öncesi basın mensuplarının karşısına çıkmışlardı. 

Beşiktaş'ın 670 Bin 19 Euro'su, Nihat Kahveci'ye verilecek 

Türkiye'den 18 kulübe yapılacak ödemeler arasında Beşiktaş, 670 bin 19 Euro ile en çok pay alan Türk kulübü olmuştu. Ancak Siyah-Beyazlı kulübün hak ettiği bu parayı UEFA'nın Nihat Kahveci'ye vereceği öğrenildi. 

Nihat 2009-2010 sezonu öncesi 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödenerek Villareal takımından transfer edilmişti. Beşiktaş ile 4 yıllık kontrat imzalayan Nihat ilk yıl 3.5 milyon Euro, sonraki 3 yıl için ise ortalama 2 milyon Euro ücret alacaktı. Tecrübeli oyuncunu 2010-2011 sezonu sonunda sözleşmesi feshedilmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlı kulüpten alacağı yaklaşık 4.5 milyon TL için UEFA'ya başvuran Nihat, Beşiktaş yönetiminden tepki görmüştü. 

Yaptığı başvuru sonrası Beşiktaş'tan ücretini almaya hak kazanan Nihat'a ilk ödemenin UEFA tarafından Beşiktaş'a verilecek 670 bin 19 Euro olacağı öğrenildi. 
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