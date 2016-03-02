UEFA, dopingle mücadelede Rusya ile iş birliğini askıya aldı

UEFA, Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA) ile arasındaki iş birliğini askıya aldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, bazı ulusal dopingle mücadele ajanslarıyla iş birliği ve bilgi paylaşımı konusunda anlaşma sağlandığı, RUSADA ile olan ilişkilerin ise askıya alındığı bildirildi.

Anlaşma sağlanan ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Belarus, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, ve Birleşik Krallık'ın yer aldığı belirtildi.

Daha önce Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Alman televizyonlarında yer alan sistematik doping iddiasını soruşturmak için görevlendirilen bağımsız komisyonun, "Rusya'nın dopingi desteklediği" sonucuna vardığı raporunu açıklaması sonrası RUSADA'nın faaliyetlerini sürdürmesinin uygun olmayacağını duyurmuştu.