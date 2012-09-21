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Ucuz mont çaldı diye ceza almadı

İstanbul Kağıthane'de bir mağazaya giren hırsız, 70 TL değerindeki montu çalarken yakalandı.

21 Eylül 2012 Cuma 00:05
Ucuz mont çaldı diye ceza almadı

Mahkeme, sanığın sadece değeri düşük nitelikteki giysi ile yetinmiş olduğunu belirterek hırsıza ceza vermedi.

İstanbul Kağıthane'de bir mağazaya giren K.B., 70 TL değerindeki montu alıp, ödeme yapmadan çıkmak istedi. Bu sırada alarmın çalması üzerine yakalandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre savcılık, K.B. hakkında hırsızlık suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan K.B., hayatı boyunca ilk kez böyle bir şey yaptığını, beğendiği montu giymeden çantasına koyduğunu, alarmın çalabileceğini düşmediğini belirterek çok pişman olduğunu ifade etti. 

MAHKEME CEZA VERMEDİ 

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanık K.B.'nin suçlamayı kabul eden savunması ve dosya kapsamına göre olay günü üzerine denemeye gerek görmeksizin bir montu alıp çantasına koyduğunu, alarmının çalabileceğini dahi hesaplamadığını belirtti.

Mahkeme, sanığın işyerinden daha fazlasını alabilme olanağına sahipken sadece beğendiği değeri düşük nitelikteki giysi ile yetinmiş olması karşısında, TCK'nın 145. maddesini uyarınca ceza vermekten vazgeçilmesine karar verdi.

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