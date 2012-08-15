Uçak enkazında sır ayak

Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nin 400 metre açığında "Cirrus" tipi pervaneli uçağın düşmesinin ardından 30 metre derinlikte cansız bedenleri bulunan pilot Hikmet Aral ve uçağın sahibi pilot Lisa Şener'in cenazeleri defnedildiği sırada, Sahil Güvenlik ekipleri uçağın gövdesi ile birlikte bilekten kopmuş bir ayak buldu.

Sabah'ın haberine göre, Şener ve Aral ailelerinin kopan ayak ile ilgili bilgisinin olmadığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu bulunan ayakta DNA incelemesi yapıyor. Sahil Güvenlik ekipleri 30 metre derinlikteki uçağın parçalarını incelediğinde paraşütün açık şekilde olduğunu tespit etti.

PARAŞÜT NE ZAMAN AÇILDI?

Prestige Sinemaları sahibi Lisa Şener ve öğretmen pilot Hikmet Aral, pazar günü Cunda Adası'na gitmek için kalkış yaptıktan sonra Marmara Ereğlisi açıklarında "Cirrus" tipi uçakla denize düşerek hayatlarını kaybetmişti.. Oğlu Sascha'yı almak için Cunda Adası'na giden anne Lisa Şener'in cenazeleri önceki gün Bahçeşehir ve Büyükçekmece'de toprağa verildi. Cenazelerin defnedildiği sırada ise uçağın düştüğü Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik ekiplerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçağın çıkartılması için izin geldi. 'Cirrus' tipi pervaneli uçağın enkazını çıkartmak için İstanbul Boğaz Komutanlığı'na bağlı Su Altı Ekibi ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi çalışma başlattı. Önceki gün 17.00 sıralarında halatlara bağlanan uçağın gövdesi, motoru, kuyruğu ve pervanesi arama gemisine çıkartıldı. Su altı ekipleri, uçağa bağlı olan paraşütün suyun içinde açık konumda durduğunu tespit etti. Paraşütün uçak düştüğü sırada pilotların talimatıyla mı açıldığı, yoksa suyun altında elektrik tesisatının ıslanması sonucu mu açıldığı kaza kırım ekibi tarafından belirlenecek.

AİLENİN BİLE HABERİ YOK

Su altı ekipleri uçağın enkaz çıkartma çalışmaları sırasında uçağın yanında bilekten kopmuş bir ayak buldu. Bileğinden kopmuş ayağın küçük olması nedeniyle kadın ayağı olabileceği üzerinde duran ekipler, DNA testi için ayağı önceki gece yarısı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Pilot Lisa Şener'e ait olabileceği düşünülen ayağın DNA testine tabi tutulduktan sonra Lisa Şener'e ait olduğu belirlenirse aileye haber verilecek. Önceki gün cenazesini defneden Şener Ailesi ise kopmuş bileğin bulunmasının ardından "Bize Adli Tıp Kurumu ya da diğer resmi kurumlardan böyle bir bilgi verilmedi" dedi.