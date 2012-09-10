U20 Milli Takım’dan kötü prova

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Kocha Zaspa Stadı'nda oynanan mücadelede U20 Milli Takımımız hazırlık karşılaşmasında ikinci kez karşılaştığı Ukrayna'ya 5-0 mağlup oldu.
Milliler, Ukrayna ile 8 Eylül'de oynadığı ilk karşılaşmayı da 1-0 kaybetmişti.
Teknik Direktör Feyyaz Uçar yönetimindeki U20 Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Ahmet Yılmaz Çalık, Artun Akçakın, İlkay Durmuş, Yusuf Emre Gültekin, Deniz Çınar (Gençlerbirliği), Muhammed Alperen Uysal, Sadık Çiftpınar (Galatasaray), Hasan Türk (Beşiktaş), Aytaç Kara (Eskişehirspor), Tufan Kelleci (Gaziantepspor), Enver Cenk Şahin (İstanbul BBSK), Okay Yokuşlu (Kayserispor), Erhan Kartal (Denizlispor), Burak Ayaz (Bucaspor), Sefa Akın Başıbüyük (1461 Trabzon), Halil Akbunar (Göztepe), Sinan Tekerci (1. FC Nürnberg), Kenan Karaman (TSG 1899 Hoffenheim).