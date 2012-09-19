U-19 kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, aday kadroya davet edilen oyuncuların 23 Eylül Pazar günü İstanbul'da toplanacağı bildirildi.
Teknik direktör Feyyaz Uçar yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Beykan Şimşek, Hakan Cinemre, Salih Uçan (Fenerbahçe), Berk İsmail Ünsal, Hüseyin Tokmak, İsmail Sarı (Galatasaray), Ahmet Yılmaz Çalık, İlkay Durmuş (Gençlerbirliği), Enver Cenk Şahin (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Kemal Mert Özyiğit (Bucaspor), Canberk Aydın (Samsunspor), Onurcan Piri (Giresunspor), Abdülkerim Bardakcı, İsmail Güven (Torku Konyaspor), Burak Kardeş (PSV Eindhoven), Onur Bulut (Bochum), Sercan Demirbaş (Hamburg), Emre Nefiz (FSV Frankfurt).