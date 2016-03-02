Tzob Başkanı Şemsi Bayraktar Et Fiyatlarındaki Artış İle İlgili Konuştu başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ntv Para adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Tzob Başkanı Şemsi Bayraktar Et Fiyatlarındaki Artış İle İlgili Konuştu.