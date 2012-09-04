Twitter ve Facebook’a müdahale yok

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede yer alan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın sosyal medyayı kontrol altında tutmanın yollarını aradığı yönündeki haberle ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Bakanlığın, başta Twitter ve Facebook olmak üzere sosyal medyaya müdahale etmesinin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ''Bakanlık bünyesinde sosyal medya sitelerine müdahale edilmesine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından sosyal medya sitelerine herhangi bir şekilde 'sansür' uygulanması söz konusu olamaz'' denildi.

AA