Twitter mesajı ortalığı karıştırdı

Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna Fransa’nın başkenti Paris’e trenle gideceğini Twitter sayfasından duyurunca garda izdiham çıktı. Fransız polisi Rihanna’yı “sorumsuzlukla” suçladı.

Le Parisien gazetesi olayı “Paris’te kargaşa” başlığıyla duyururken polis memurları hayranlarının 24 yaşındaki ünlü şarkıcının mesajından sonra garı doldurduğunu belirtti.

Trenden indikten sonra kalabalığın arasından güçlükle arabasına ulaşan Rihanna Twitter’daki 25 milyon takipçisine o günü şu sözlerle anlattı:

“Fransızlar aklını kaybetmiş! Arabama binebilmek için binlerce kişiyle savaştım.”