Twitter’dan kaleci arıyorlar

Takıma yeni bir kaleci aradıklarını duyuran kulüp yetkilileri, twitter üzerinden yaptıkları açıklamada küçük bir uyarıda da bulunmayı ihmal etmemişler, “canınız sıkılabilir”…





Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon 186 gol farkla 16 yaş grubunu şampiyonlukla bitiren takımın başarılı kalecisi Sonja Wootton kalede çok sıkıldığı için eldivenleri asma kararı aldı. Kulübe forvet olarak katılan ardından futbol hayatına kaleci olarak devam eden Wootton bu ilginç kararının sebebini ise kalede çok sıkılması ve neredeyse hiç pozisyon yaşamaması olarak gösterdi.





Takımın şampiyonluğunda kalesinde sadece 5 gol gören Wootton’ın ardından arayışlarını sürdüren kulüp yöneticileri başvuruları sosyal medya üzerinden almaya devam ediyor.



