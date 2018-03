Twitter’dan evlilik teklifi

Her seferinde önümüzdeki yaz kır düğünü yapmak istediğini söyleyen Tuğba Özerk bugün sevgilisinden twitter üzerinden evlenme teklifi aldı.

Mazhar Can kendi twitter sayfasından "Bugün sana bir kez daha aşık olmuş sekilde uyandım her şeyim... 'Benimle hemen evlenir misin?' yazdı. Özerk ise " Evlenmez miyim tek aşkım. Bu dünyada ve öbür dünyada tek eşim zaten sensin. Allah bizi ayırmasın. Yani binlerce kez evet " yazarak aşkını bir kez daha twitter'dan ilan etti. Ardından ayrıntıları soran Demet Akalın'a ise Mazhar Can, "Nikah hemen inşallah da dügün yaza öyle dosta düşmana"diyerek yanıt verdi.