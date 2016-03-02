Twitter'da FETÖ/PDY'yi öven öğretmen gözaltında

Twitter'da "bıbıcımsıfırladım" adlı hesap üzerinden FETÖ/PDY'yi övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.



Alınan bilgile göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesaba ilişkin soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu hesabın Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan S.S.G'ye ait olduğunu belirledi.



Durumun savcılığa bildirilmesi üzerine öğretmen S.S.G'nin evinde arama yapılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'nden karar talep edildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda S.S.G'nin Üsküdar'daki ikametinde arama yapıldı.



Evindeki bir bilgisayar, 5-6 tablet ile çeşitli CD'lere incelenmek üzere el koyulan S.S.G, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli S.S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öğretmen S.S.G hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Öte yandan, Samanyolu Radyolar Grubu'nun Ar-Ge direktörlüğünü de yaptığı iddia edilen öğretmen S.S.G'nin söz konusu Twitter hesabından Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine de hakaret ettiği iddiasıyla ayrı soruşturma yürütüldüğü bildirildi.