Galeriler Videolar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Twitter'da FETÖ/PDY'yi öven öğretmen gözaltında

Twitter'da FETÖ/PDY'yi öven öğretmen gözaltında

02 Mart 2016 Çarşamba 17:44
Twitter'da FETÖ/PDY'yi öven öğretmen gözaltında

Twitter'da "bıbıcımsıfırladım" adlı hesap üzerinden FETÖ/PDY'yi övücü nitelikte paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Alınan bilgile göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Twitter'daki "bıbıcımsıfırladım" adlı hesaba ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu hesabın Üsküdar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan S.S.G'ye ait olduğunu belirledi.

Durumun savcılığa bildirilmesi üzerine öğretmen S.S.G'nin evinde arama yapılmak üzere Sulh Ceza Hakimliği'nden karar talep edildi. Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda S.S.G'nin Üsküdar'daki ikametinde arama yapıldı.

Evindeki bir bilgisayar, 5-6 tablet ile çeşitli CD'lere incelenmek üzere el koyulan S.S.G, gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli S.S.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öğretmen S.S.G hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, Samanyolu Radyolar Grubu'nun Ar-Ge direktörlüğünü de yaptığı iddia edilen öğretmen S.S.G'nin söz konusu Twitter hesabından Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine de hakaret ettiği iddiasıyla ayrı soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerörEmniyet MüdürlüğüTwitterBaşsavcılığıCumhuriyet BaşsavcılığıAnadolu LisesiÜsküdarİstanbul Emniyet Müdürlüğüİmkb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim